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الأربعاء 25 كانون الأول 2019 ساعة 10:05

اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع إلى كل العالم

اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع إلى كل العالم
جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال لمناسبة أعياد الميلاد أقامته بلدية بيت لحم، مساء يوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وعدد من الشخصيات الدينية والاعتبارية.

وأضاف اشتية: "اليوم هو عيد، والذي يعني الفرح، والشعب الفلسطيني وهو يفرح أيضا يجاهد في أن تتحقق أمانيه بالاستقلال والدولة، وهذا اليوم تمنينا أن يكون بيننا أهلنا من مسيحيي قطاع غزة، وأهلنا من مسيحيي لبنان، وكل الشتات الفلسطيني".

وتابع : "من هنا، من بيت لحم انطلقت شرارة النور، ومن هنا انطلقت رسالة المحبة، وفلسطين ستبقى نقطة الإشعاع إلى كل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة، إان كان يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، اليوم يجمعنا الفرح".

وقد حضر رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية قداس منتصف الليل لطائفة الأنجليكان في دير الروم الأرثذوكس.
رقم : 834722
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