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الخميس 26 كانون الأول 2019 ساعة 17:47

الخارجية الفلسطينية تعلق على عملية 'كنيسة القيامة'

الخارجية الفلسطينية تعلق على عملية
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إنه "لو كان فلسطيني اقتحم إحدى دور العبادة اليهودية لأقدمت قوات الاحتلال وشرطتها على إطلاق النار عليه وقتله بدم بارد، وقامت أيضا بمداهمة بلدته واقتحام منزله واعتقال عائلته عن بكرة أبيها وصولا إلى هدم منزله".

وأضافت الوزارة : "في المقابل، مستوطن صهيوني متطرف يقتحم كنيسة بهدف القتل في فترة أعياد الميلاد المجيدة وسط حشود كبيرة من المصلين بهدف إرهابهم وإراقة الدماء داخل الكنيسة وفرض الانطباع بأن المسيحيين في فلسطين غير آمنين في كنائسهم، وأن المسيحيين بشكل عام غير مرحب بهم من قبل الاحتلال الصهيوني".

جاء بيان الخارجية الفلسطينية ردا على قيام مستوطن صهيوني متطرف يحمل سكينا باقتحام كنيسة القيامة الواقعة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في ذروة شعائر عيد الميلاد، حيث تسبب في حالة من الذعر الشديد بين المتواجدين في الكنيسة.
رقم : 834951
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