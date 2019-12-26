الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 كانون الأول 2019 ساعة 17:57

العدوان السعودي يحاول التنصل من جريمة سوق الرقو بصعدة

العدوان السعودي يحاول التنصل من جريمة سوق الرقو بصعدة
وبينما قصف تحالف العدوان السعودي سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة فان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان السعودي العقيد الركن تركي المالكي زعم بان هذه القوات استهدفت تجمعات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في صعدة وقال أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة في مديرية منبة بمحافظة صعده، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

كما زعم المالكي "التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية: من دون الاشارة الى مقتل واصابة 38 مدنيا على الاقل جراء قصف تحالف العدوان مديرية منبة

وأعلنت حركة أنصار الله اليمنية في وقت سابق، استشهاد وإصابة 38 شخصا بقصف للجيش السعودي طال مناطق في محافظة صعدة الحدودية.

وذكرت مصادر الناطقة باسم حركة انصار الله مساء الثلاثاء الماضي، أن "الجيش السعودي شن قصفا مدفعيًا على سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، أسفر عن استشهاد 17 شخصا بعضهم من المهاجرين الأفارقة، وإصابة آخرين".

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع، إن "جرائم النظام السعودي المستمرة بحق شعبنا لن تمر مرور الكرام والعقاب سيكون مؤلما وموجعا للعدو السعودي".

وأوضح العميد سريع، أن "النظام السعودي يواصل جرائمه ويوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمديرية منبة في محافظة صعدة".
كما اعتبر القيادي في أنصار الله محمد علي الحوثي، أن "استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه عنها مقابل صفقات السلاح".
رقم : 834954
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
26 كانون الأول 2019
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
26 كانون الأول 2019
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
26 كانون الأول 2019
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
26 كانون الأول 2019
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
25 كانون الأول 2019
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
25 كانون الأول 2019
ولایتی: لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران
25 كانون الأول 2019
تمرير قانون الانتخابات.. قطار العراق يصل إلى محطة السلام
تمرير قانون الانتخابات.. قطار العراق يصل إلى محطة السلام
25 كانون الأول 2019
غزة تودع عام وتستقبل آخر، والحصار يطوق أنفاسها
غزة تودع عام وتستقبل آخر، والحصار يطوق أنفاسها
25 كانون الأول 2019
المواجهة الجديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة
المواجهة الجديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة
24 كانون الأول 2019
غليان في الشارع الأردني وقلق في‘‘"اسرائيل‘‘
غليان في الشارع الأردني وقلق في‘‘"اسرائيل‘‘
24 كانون الأول 2019
لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة
لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة
24 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل