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الخميس 26 كانون الأول 2019 ساعة 17:58

هذا موقف كتلة ‘‘سائرون‘‘ من استقالة الرئيس العراقي

هذا موقف كتلة ‘‘سائرون‘‘ من استقالة الرئيس العراقي
وقال حمدان في تصريح صحفي ان رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور"، مبينا ان "الضغوط التي تمارس على رئيس الجمهورية ليست وليدة الساعة وانما منذ مطالبة الجماهير بتغيير الحكومة".

واشار الى ان "رئيس الجمهورية ابدى استعداده لتلبية مطالب الجماهير من خلال تكليف شخصية تحظى بالمقبولية لدى الجميع"، داعيا "جميع الكتل السياسية ان تتجرد عن امتيازاتها واسحقاقاتها الانتخابية والنظر الى مطالب الشعب العراقي".

وشدد حمدان على ضرورة ان "تبتعد الكتل السياسية عن المحاصصة"، مؤكدا ان" تحالف سائرون رافض لاستقالة رئيس الجمهورية ونحن داعمين للرئيس في اختيار شخصية نزيهة مستقلة تنطبق عليها مواصفات الشعب العراقي".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن عصر اليوم رفضه لمرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الوزراء" واضعاً "إستقالته أمام البرلمان".

وقال صالح في رده لرئيس البرلمان "انطلاقا من حرصي على حقن الدماء أعتذر عن تسمية العيداني لرئاسة الحكومة" مؤكداً أن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية".
رقم : 834955
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