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الخميس 26 كانون الأول 2019 ساعة 18:04

قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق

قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
وبحسب الموقع الاعلامي لسماحة قائد الثورة، فقد ادلى سماحته بهذه التصريحات خلال إستقباله الكوادر المنظمة لمؤتمر إحياء ذكرى شهداء محافظة هرمزكان (جنوب ايران ) في 16 كانون الاول /ديسمبر الحالي والتي تم نشرها اليوم الخميس.

واشار سماحته خلال اللقاء الى التاريخ الجهادي لاهالي محافظة هرمزكان معتبرا الشجاعة والدفاع عن الحق من الميزات المستوطنة في هذه المنطقة وقال ان تكريم الشهداء هي وظيفتنا لان هناك تحركات خبيثة هدفها تغييب الرموز الثورية وخاصة الجهاد والشهادة مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه التيارات.

وأشاد سماحته بمحافظة هرمزكان مؤكدا أنها ربّت وما زالت تربّي المؤمنين الملتزمين بمعتقداتهم والعلماء، مكرّماً في نفس الوقت تواجدهم الحماسي والمؤثر في شتى مجالات وساحات الثورة الاسلامية والدفاع المقدس.

ووصف آية الله الخامنئي، الشهداء بأنهم رمز للتضحية وبذل النفس دفاعا عن الحق، مؤكدا ضرورة تعريف هذه الرموز والنماذج المشرقة والقيّمة للغاية الى شريحة الشباب.

واعتبر سماحته جزر محافظة هرمزكان مهمة من الناحية الامنية والاقتصادية والتاريخية وخاصة جزيرة هرمز وقال : اعرف المشاكل التي يعاني منها اهالي جزيرة هرمز، مؤكدا على المسؤولين ضرورة حلها.
رقم : 834958
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