اللواء صفوي: جبهة المقاومة لن تهزم

وأوضح اللواء يحيى صفوي في كلمة بمناسبة اختتام مؤتمر 1500 شهيد في محافظة هرمزكان (جنوب) اليوم الخميس. أن الاحداث التي طرأت إبان الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة على ايران 1980-1988) انتقلت من ايران الى لبنان، لتتبلور بذلك جبهة المقاومة الاسلامية، وأدت لتشكيل جبهة الجهاد والمقاومة الاسلامية في فلسطين، حيث تمكنت الجبهتان بجانب صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني من الحاق هزائم قاسية بالصهاينة.



وأشار الى أن النظام الصهيوني الذي كان يتنبى فكرة من النيل الى الفرات، بات يشعر انعدام الامن في داخل كيانه.



ونوه الى الاوضاع في افغانستان مؤكدا أن الشعب الافغاني المظلوم وباستلهام من جهاد الشعب الايراني طرد الاتحاد السوفيتي السابق من أراضيه واليوم بامكانهم طرد القوات الاميركية من هذا المستنقع ايضا، مشددا على أن اميركا تسلك الاستراتيجية الخطأ ذاتها التي تبناها الاتحاد السوفيتي سابقا وليس امامها خيار سوى ترك افغانستان.



من جهة ثانية شدد اللواء صفوي على أن الشعب اليمني المضطهد وبعد مرور خمس سنوات من المقاومة، لقن تحالف بعض دول الخليج الفارسي درسا مريرا، رغم انفاق الاخير ملايين الدولارات يوميا.



وبيّن كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية بأن الشعبين السوري والعراقي، واجها تنظيم داعش الارهابي وتضررا من هذه الاعتداءات، غير أنه وعندما طلبا العون من الشعب الايراني، هب لهم ابناء هذا الوطن، ودربوهم ليتمكنوا بجانب القوات العراقية والسورية من انقاذ بلديهما.