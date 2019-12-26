مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم

وقال الادميرال خانزادي: ان المناورات الكبرى التي ستجري خلال الايام القادمة في المناطق البحرية بجنوب البلاد ستكون بين اهم قوات بحرية في المنطقة والعالم، بين ايران وروسيا والصين.



واكد ان الهدف من المناورات هو تعزيز الامن في المنطقة، وستقوم هذه القوات باستخدام تكتيكات حربية متنوعة تعتمد على التنسيق والتعاون المشترك.



من جانبها اكدت وزارة الدفاع الصينية أن الصين وإيران وروسيا ستجري مناورات بحرية مشتركة تبدأ الجمعة في المحيط الهندي وبحر عمان.



وقال المتحدث باسم الوزارة "وو تشيان" إن الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى المناورات التي تستمر حتى يوم الاثنين وتهدف إلى تعميق التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث، مشيرا إلى أن المناورات تبادل عسكري طبيعي بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتتفق مع القانون والممارسات الدولية وأنها ليست مرتبطة بالضرورة بالوضع في المنطقة.