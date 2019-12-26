الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 كانون الأول 2019 ساعة 18:13

الوفاء للمقاومة: نأمل أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل

الوفاء للمقاومة: نأمل أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل
أعربت كتلة "الوفاء للمقاومة" عن أملها بأن "يجتاز ​لبنان​ محنته الراهنة وينهض بتعاون كل أبنائه لمعالجة ​الأزمة​ الداخلية التي عصفت مؤخراً".

وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري، أوضحت الكتلة أنها "ترى أن الأولوية الملحة بعد تسمية الرئيس المكلّف ل​تشكيل الحكومة​. أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج، يضم كفاءات ذات اختصاص وحس انساني ووطني، ويعمل بشكل منهجي لمعالجة الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية، ولإستثمار ثروات البلاد بما يعزز الدخل الوطني ويجتذب التعاون الايجابي ضمن اطار حفظ السيادة الوطنية".

ولفتت الى أن "المهام التي تنتظر ​مجلس الوزراء​ المرتقب تفترض حكماً العمل على أن لا يكون مجلس مواجهة أو تحدٍ لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوناته كافة، وان يكون حاضناً لتطلعات الشعب التي عبّر عنها مراراً وتكراراً وملبياً لها، وضنيناً ان لا يسقط في فخ الفئوية او التهميش لأي كان".

وأكدت الكتلة أن "ايلاء ملف ​مكافحة الفساد​ العناية التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة والمتناسقة هو أمر ينبغي ان يكون في غاية الاهتمام الجديّ لدى الجميع، كما أن المواكبة الاعلامية المسؤولة ينبغي أن تزيد من رصانة التعاطي مع هذا الملف الحيوي".

ودعت الكتلة جميع اللبنانيين الى "توخي الهدوء والحكمة في الاعراب عن قناعاتهم او اعتراضاتهم والحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي وتجنب ​قطع الطرقات​ واهانة المواطنين ومنع انتقالهم عبر مختلف المناطق اللبنانية. ان من حق الناس ان تعبر عن وجهات نظرها دون ان تصادر حقوق اللبنانيين الذين نحترم صبرهم وتحملهم".

وأشارت الكتلة الى أنها "تنظر بقلق وريبة الى مظاهر ​التلوث البيئي​ للمياه الاقليمية اللبنانية عبر وجود ​نفايات​ وبقايا مواد اسرائيلية اجتاحات السواحل البحرية في ​الجنوب​ مؤخرا"، داعية وزير ​البيئة​ في حكومة تصريف الاعمال و​الجمعيات البيئية​ وكذلك لجنة البيئة النيابية للتحقق والتدقيق في هذا الامر المريب ليبنى على النتيجة مقتضاها.
وأشارت الكتلة الى أنها "تتابع جهود لجنة المال و​الموازنة​ وحرصها على معرفة الاوضاع النقدية في البلاد بالتفصيل من خلال استطلاع معطيات وآراء المعنيين بهذا الشأن ومحاورتهم في سياق مناقشتها مشروع ​الموازنة العامة​ للعام 2020"، مؤكدةً أن "نوابها قد عرضوا بحضور وزير المال وحاكم ​المصرف المركزي​ ورئيس ​جمعية المصارف​ للامور التالية :

أ - متابعة التحقيقات في التحويلات النقدية ال خارج البلاد واتخاذ الاجراءات الآيلة الى حماية ودائع الناس وضمانها.

بـ - حث المصارف على تمكين الموظفين من استيفاء رواتبهم الشهرية بالكامل دفعةً واحدة.

ج – تأييد تقديم كل التسهيلات لضمان التحويلات لمصاريف طلابنا اللبنانيين في الخارج.
د – تأييد الكتلة اقتراح قانون رفع قيمة ضمانة الوديعة المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من خمسة ملايين ليرة الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

وأملت أن "تنجز لجنة المال النيابية مناقشة الموازنة وأن تحيله بأقرب وقت الى رئاسة ​المجلس النيابي​ لتقرر موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة الموازنة واقرارها".

ومن جهة أخرى، دانت الكتلة "لاعتداءات الاسرائيلية على ​سوريا​ وتشجب بشدة استخدام لبنان كمعبر وممر لتلك الاعتداءات، وتؤكد على السلطات اللبنانية القيام بكل ما يلزم للحؤول دون تكرار مثل هذا التطاول على السيادة الوطنية".
رقم : 834962
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
26 كانون الأول 2019
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
26 كانون الأول 2019
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
26 كانون الأول 2019
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
26 كانون الأول 2019
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
25 كانون الأول 2019
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
25 كانون الأول 2019
ولایتی: لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران
25 كانون الأول 2019
تمرير قانون الانتخابات.. قطار العراق يصل إلى محطة السلام
تمرير قانون الانتخابات.. قطار العراق يصل إلى محطة السلام
25 كانون الأول 2019
غزة تودع عام وتستقبل آخر، والحصار يطوق أنفاسها
غزة تودع عام وتستقبل آخر، والحصار يطوق أنفاسها
25 كانون الأول 2019
المواجهة الجديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة
المواجهة الجديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة
24 كانون الأول 2019
غليان في الشارع الأردني وقلق في‘‘"اسرائيل‘‘
غليان في الشارع الأردني وقلق في‘‘"اسرائيل‘‘
24 كانون الأول 2019
لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة
لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة
24 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل