أبو الغيط يبحث في مسقط الأوضاع في العالم العربي

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبو الغيط استمع من الوزير بن علوي إلى تقديراته بشأن الوضع في كل من ليبيا واليمن، وأنهما اتفقا على أن "الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة هذه الأزمات"، حيث أكد أبو الغيط على "خطورة التدخلات غير العربية في هذه النزاعات ودورها السلبي في مفاقمتها".



واستقبل بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني أحمدأبو الغيط في زيارته للسلطنة.



وأضاف المسؤول أن أبو الغيط استعرض مع وزير خارجية السلطنة أوضاع الجامعة العربية، مؤكدا أن الأزمات الليبية واليمنية والسورية، والوضع في كل من لبنان والعراق انعكس على إمكانيات الجامعة وفاعليتها، كما أن الاستقطابات القائمة تضع حدودا لحركتها.



وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى أن أبو الغيط أعرب لوزير خارجية السلطنة عن تمنياته بالشفاء العاجل وطول العمر للسلطان، قابوس بن سعيد، مشيدا "بدوره المؤثر في المنطقة، وبحكمته المشهودة في إدارة الشأن الداخلي والخارجي على حد سواء".