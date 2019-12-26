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الخميس 26 كانون الأول 2019 ساعة 22:35

ما هي رسالة المناورات الايرانية الروسية الصينية؟

ما هي رسالة المناورات الايرانية الروسية الصينية؟
وكتبت صحيفة كلوبال تايمز الحكومية في الصين الخميس في مقال لها وصفت فيها المناورات المشتركة بين ايران وروسيا والصين في مياه المنطقة بانها رسالة الى اميركا.

واضافت هذه الصحيفة التي تعكس مواقف الحزب الحاكم في الصين ان هذه المناورات التي تستغرق اربعة ايام انطلاقا من يوم غد الجمعة وتجري في بحر عمان ترفع من قدرات الصين للرد على التحديات الامنية في المحيطات البعيدة وتدعم الاستقرار في الخليج الفارسي في ظل تصاعد التوتر فيه.

وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الخميس في إفادة صحفية شهرية إن الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى المناورات التي تستمر حتى يوم الاثنين وتهدف إلى تعميق التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث.

وكان يمكن أن ينظر لهذه المناورات في سياقاتها كتدريبات اعتيادية بين بكين وموسكو وطهران ضمن تعزيز قدراتها العسكرية، لكنها تأتي في وضع متقلب ومشحون مع الولايات المتحدة.

ويرجح أن المناورات البحرية الضخمة بين القوى الثلاث أقرب لاستعراض للقوة ورسائل موجهة للخصم الأميركي الذي صعّد لهجته ضد الصين وروسيا وإيران على وقع خلافات حادة على أكثر من ملف من ضمنها وضع حقوق الإنسان في الدول الثلاث والملف السوري وملفات أمنية.
رقم : 835000
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