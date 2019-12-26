'الحكمة' النيابية تعلن موقفها من استقالة صالح

وقال النائب عن الكتلة خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيو، "نؤكد الدور الكبير لرئيس الجمهورية في حماية الدستور والحرص على دماء العراقيين ونثمن موقفه من أختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير جدلي يحضى بمقبولية لدى الشعب".



وأضاف الجشعمي، "لايسعنا الا أن نعلن رفضنا في ماورد في كتاب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب في تقديم الاستقالة ونؤكد على ضرورة بقائه في المنصب واستكمال دوره في جمع العراقيين والحرص على عدم خرق الدستور".



وكان رئيس الجمهورية، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.