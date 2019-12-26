بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا الملف الإيراني والأوضاع في سوريا

وأفاد مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو تحدث، اليوم الخميس، هاتفيا مع بوتين، و"بحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا".



وطرح رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي مجددا، حسب البيان، طلبه للإفراج عن المواطنة الإسرائيلية، نعاما يساسخار، المعتقلة في روسيا.



كما هنأ بوتين من طرفه نتنياهو بمناسبة حلول عيد الأنوار "الحانوكا"، بينما هنأ رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الروسي بمناسبة حلول عيد رأس السنة.



من جانبه، أكد الكرملين أن الاتصال، الذي أجري بمبادرة من قبل الجانب الإسرائيلي، تناول بحث "المواضيع الحيوية للأجندة الإقليمية إضافة إلى عدد من قضايا العلاقات الثنائية في سياق الزيارة المخطط لها للرئيس الروسي إلى "إسرائيل" في يناير 2020".