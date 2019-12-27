المغرب تعلق على تصريحات رئيس الجزائر بشأن أزمة الصحراء

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الحسن عبيابة، في الندوة الصحفية، التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس "بالنسبة لموقف الجزائر من المغرب، تعرفون أن المغرب له سياسة هادئة ومتأنية"، وفق صحيفة "اليوم24" المغربية.



وأضاف عبيابة "المغرب يمد يده بهدوء في إطار سياسة الجوار، وفي إطار ما هو مشترك من تاريخ، وبالتالي لنا من الحق بأن نتخذ ما يجب، وليس هناك موقف رسمي بهذا الخصوص."



وتابع المتحدث نفسه "سياسة المغرب هادئة، لم يقل شيئا، وفي المكان المناسب يمكن للمملكة المغربية أن تصرح بالموقف المناسب، وهذا الموضوع يجب التأني فيه."

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول خطاب رسمي له بعد تنصيبه رئيسا للجزائر، قال إن نزاع الصحراء "مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".



ورغم أن تبون أشار إلى أن "نزاع الصحراء ينبغي أن يظل بعيدا عن تعكير صفو العلاقات الأخوية مع الأشقاء المغاربة"، إلا أن تصريحاته وصفت بـ"العدائية".



الصحراء الغربية منطقة شاسعة تقع شمال غربي أفريقيا ومساحتها حوالي 266 ألف كيلومتر مربع، ويدير المغرب نحو 80 في المئة منها والباقي تديره جبهة البوليساريو.