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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 11:17

إصابة مدنيين برصاص القنص باعتداء إرهابي على حي في حلب

إصابة مدنيين برصاص القنص باعتداء إرهابي على حي في حلب
وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة صالات الليرمون على الأطراف الغربية لمدينة حلب اعتدت صباح الخميس برصاص القنص على حي الخالدية ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.

وتتخذ مجموعات إرهابية من مناطق انتشارها على الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.
رقم : 835052
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