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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 11:19

وكيل وزارة الداخلية بغزة: حققنا نجاحات كبيرة بالصراع الأمني مع الاحتلال

وكيل وزارة الداخلية بغزة: حققنا نجاحات كبيرة بالصراع الأمني مع الاحتلال
وقال اللواء عشية الذكرى الـ11 للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008: "يسعى الاحتلال إلى استغلال الحاجات الإنسانية للمواطنين في غزة من العلاج والسفر والتعليم، وابتزازهم لتقديم معلومات أمنية، لذلك نعمل باستمرار على معالجة أي اختراقات، وقد حققنا إنجازات ونجاحات في هذا الصدد، مع أن نسبة الحالات التي تقع في شرك الاحتلال ضئيلة".

وأشار اللواء أبو نعيم إلى أن الاحتلال لا تروق له حالة الهدوء والاستقرار للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوزارة في حالة "استعداد وتأهب للتعامل مع أي عدوان إسرائيلي، أو أي حالة أمنية تطرأ على الساحة الداخلية أو الخارجية، فلسنا بمعزل عن أي حدث في محيطنا".

ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إطلاق عدد من الحملات التوعوية لمواجهة آفة التخابر مع الاحتلال، بالتوازي مع الجهد الأمني في الميدان، مطمئناً أبناء شعبنا بأن الوزارة ستبقى الصدر الرحب لاستيعاب أي حالات وقعت في شرك العمالة؛ من أجل وضعها على الطريق السليم.

وقال: إن وزارته لديها خطط مرنة للتعامل مع أي مستجدات أمنية، من أجل حماية الجبهة الداخلية، وحفظ الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن قوة الحالة الأمنية هي مسؤولية الجميع.

وقال: إن عدوان 2008 "شكّل علامة فارقة في تاريخ الوزارة، حيث حاول الاحتلال اجتثاث المنظومة الأمنية في غزة، إلا أن الوزارة بما تملكه من امتداد وتأييد شعبي استطاعت أن تستعيد قوتها وأداءها سريعًا".

وحول الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية التي يجرى الترتيب لها؛ أعلن اللواء أبو نعيم أن "الوزارة على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين الانتخابات القادمة، وتهيئة الأجواء العامة"، آملاً أن يتم ذلك في أقرب وقت.

من جهة أخرى، أوضح أبو نعيم أن الوزارة تولي تأمين الحدود الجنوبية مع مصر اهتماماً خاصاً؛ من أجل تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي حالات للتهريب أو التسلل.

وتابع بالقول: "نعاني من نقص في الإمكانات والمقدرات التي تمنحنا القدرة على السيطرة الكاملة على منطقة الحدود، إلا أننا نعمل بكل جهد لدينا، وقد حققنا نجاحات مهمة خلال العامين الماضيين، في بسط السيطرة الأمنية على منطقة الحدود"، مُعرباً عن أمله في زيادة التعاون من الجانب المصري على صعيد الإمكانات، في هذا الشأن.
رقم : 835053
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