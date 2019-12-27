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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 11:20

الأمم المتحدة: 100ألف مدني بين قتيل وجريح في أفغانستان

الأمم المتحدة: 100ألف مدني بين قتيل وجريح في أفغانستان
وأوضح ياماموتو، في بيان، أن الحديث يدور عن أشخاص قُتلوا أو أصيبوا منذ 2009، عندما بدأت الوكالة تسجيل الضحايا من المدنيين في البلاد، بصورة منهجية.

وحضت الأمم المتحدة الجهات المعنية في أفغانستان على البحث عن سبل للحد من العنف في البلاد.

وترفض "طالبان"، كبرى الجماعات المسلحة في أفغانستان، الدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية باعتبارها "صنيعة" الولايات المتحدة في البلاد. فيما تخوض الجماعة، عبر مكتبها السياسي في العاصمة القطرية الدوحة، مشاورات مباشرة مع واشنطن،
واقتربت هذه المشاورات مؤخرا من "مرحلة مهمة"، وفقا لمبعوث الولايات المتحدة للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.

وقد استؤنفت المحادثات بين الجانبين في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أوقفها في سبتمبر الماضي، إثر مقتل أحد العسكريين الأمريكيين جراء هجوم شنته "طالبان".
رقم : 835055
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