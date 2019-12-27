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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 11:25

تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية وجماعة متمردة لمدة أسبوعين

تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية وجماعة متمردة لمدة أسبوعين
وأعلن رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي عقب الجلسة، عن تعليق الوساطة للتفاوض مع "الحركة الشعبية جناح الحلو" لمدة أسبوعين، استجابة لطلب الجماعة التي طلبت التشاور مع قيادتها وقواعدها حول بعض القضايا محل التفاوض، لإكمال الرؤية حولها.

وأكد قلواك أن المفاوضات في هذا المسار والمسارات الأخرى تسير بصورة طيبة تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

وقبل أيام، دعا رئيس هذه الجماعة المتمردة، التي تنشط في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى ترك موضوع تحديد هوية الدولة للأجيال القادمة، مشددا على أن "إدخال الناس في الجنة ليست من مسؤولية الحكومة".
رقم : 835056
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