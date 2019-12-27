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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 11:37

متحدث لحرس الثورة: الكيان الصهيوني على أعتاب الانهيار

متحدث لحرس الثورة: الكيان الصهيوني على أعتاب الانهيار
وفي ملتقى اقيم مساء امس الخميس في مدينة كردكوي بمحافظة كلستان شمال شرق ايران لاحياء ذكرى الشهداء، قال العميد شريف، ان جهود وخطط اميركا وحلفائها الاقليميين مبنية على توفير الامن النسبي للكيان الصهيوني لربما يزيدون ولو جزءا يسيرا الى عمر هذا الكيان المزيف.

واضاف، ان عجز الكيان الصهيوني اليوم لا سابق له منذ تاسيسه قبل 70 عاما وهو الان على اعتاب الانهيار لذا فان اميركا تركز من اجل تثبيته في المنطقة.

واضاف، ان تصريحات قادة الكيان الصهيوني حول القدرات العسكرية فارغة اذ ان هذا الكيان كان يتحدى جميع جيوش الدول العربية في المنطقة ويتعدى عليها الا انه اليوم یقف عاجزا متخبطا امام هجمات الجهاد الاسلامي وحماس الصاروخية.

واشار الى منجزات الثورة الاسلامية على مدى الاعوام الاربعين الماضية كالاقتدار والامن والاستقلال المتاتية من المقاومة والجهود الدؤوبة في التصدي للدسائس والمؤامرات واضاف، ان العدو يبذل كل جهوده للتعتيم على المنجزات والقدرات المتحققة للبلاد على مدى الاربعين عاما من عمر الثورة وتضخيم ادنى حالة من الضعف والنقائص.

وتابع العميد شريف، ان بقايا نظام بهلوي المقيت والمنافقين (زمرة خلق الارهابية) فاقدوا البصيرة اضافة الى الزمر البغيضة مثل كوملة، تسعى لتضخيم الضغط الاقتصادي الاميركي على الشعب الايراني لربما تعثر على طريق لعودتها الى الساحة الا ان هذا الشعب العارف للعدو ومن خلال اتباعه المطلق للقيادة لن يترك ادنى فرصة لهذه البقايا السياسية منتهية الصلاحية.

وفي الاشارة الى احداث الشغب الاخيرة في البلاد قال، لقد اراد العدو سوق الاحتجاجات الاقتصادية نحو الاحتجاج ضد الدولة الا ان يقظة الشعب والقيادة احبطت هذا المخطط.
رقم : 835060
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