الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 11:47

13 عاماً ... غزة تحت الحصار

13 عاماً ... غزة تحت الحصار
كما شهد القطاع استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في ظل مواصلة مسيرات العودة المطالبة بكسر الحصار ومقاومة اعتداءات الاحتلال. وسياسيا شهد ملف المصالحة الفلسطينية قفزة نوعية من خلال موافقة حركة حماس على اجراء الانتخابات الفلسطينية.

العام الثالث عشر للحصار يطوي صفحته الأخيرة مع أفول نجم عام 2019 الذي اعتبر حسب المراقبين الأسوأ في قطاع غزة اقتصاديا وانسانيا حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى ربع مليون مواطن بينما ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر كما توقفت نحو ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل.

وبينما يكابد المواطنون عناء حياة اقتصادية مريوة تواصلت مسيرة العودة وكسر الحصار تماما كما تواصلت جولات التصعيد الاسرائيلية التي كان اخرها اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا ليقضي في هذا التصعيد ٣٥ شهيدا .

وفي ظل هذا وذلك من حصار واعتداء ظلت المقاومة الفلسطيني حريصة على تثبيت قوة الردع فانتهى عام 2019 بافصاحها عن عمليات استخباراتية حققت فيها انجاز معلوماتي .

أما على الصعيد السياسي فقد شهد ملف المصالحة قفزة نوعية من خلال الموافقة غير المشروطة لحماس على اجراء الانتخابات الفلسطينية لكنها ظلت قفزة في الهواء لاسيما مع انتهاء عام 2019 دون أن يصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المرسوم الذي وعد به لتحديد زمن والية تلك الانتخابات .

يأتي ذلك في ظل مُضي ترامب قدما لتحقيق طموحه في تطبيق صفقته المشؤومة ومع ذلك استطاعت فلسطين ان تنتزع قرارين دوليين الأول هو تجديد التفويض للأونروا والثاني قرار محكمة الجنايات الدولية .

وبينما يغلق عام 2019 ابوابه مازال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في جولة خارجية هي الأولى من نوعها بعد توليه المنصب والكواليس يدور فيها مباحثات وتفاهمات لم تتضح تفاصيلها ولا هيئتها بعد لكن عام 2020 سيخبرنا عنها بكل تأكيد .
رقم : 835061
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من 'معرة النعمان'
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
27 كانون الأول 2019
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
27 كانون الأول 2019
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
27 كانون الأول 2019
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
27 كانون الأول 2019
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
26 كانون الأول 2019
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
26 كانون الأول 2019
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
26 كانون الأول 2019
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
26 كانون الأول 2019
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
26 كانون الأول 2019
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
25 كانون الأول 2019
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
25 كانون الأول 2019
ولایتی: لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران
25 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل