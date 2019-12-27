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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 11:52

ترامب والسيسي اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع الليبي

ترامب والسيسي اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع الليبي
وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا في اتصالهما على رفض "الاستغلال الخارجي" للوضع في ليبيا وأنهما حثا أطراف الصراع على اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإنهاء القتال.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن "السيسي أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره".

وكان الرئيس المصري قال، في وقت سابق، إن بلاده "لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا"، لافتا إلى أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم القوات التابعة لخليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
رقم : 835063
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