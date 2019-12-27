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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 13:50

خلفا للساعدي.. التميمي يتسلم مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب

خلفا للساعدي.. التميمي يتسلم مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب
وقال جهاز مكافحة الإرهاب التابع للوزارة، في بيان: "بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي الكناني، تسلم الفريق الركن كريم عبود التميمي مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب".

ووجه شغاتي، بحسب البيان، قائد قوات مكافحة الإرهاب وأركان القيادة وقادة العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة بـ "تكثيف العمل على وضع الخطط لمكافحة الإرهاب ومطاردة فلول داعش وكل ما يسهم للقضاء على تهديدات التنظيمات الإرهابية".

وسبق أن أفاد مصدر أمني، الثلاثاء الماضي، بتكليف التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بدلا عن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع.

وتعد قوات مكافحة الإرهاب، قوات نخبة في الجيش العراقي، حيث دربتها وسلحتها القوات الأمريكية، وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم "داعش" على مدى 3 سنوات (2014-2017).

وفي سبتمبر الماضي، قرر رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، الذي قدم لاحقا استقالته، بشكل مفاجئ إزاحة الساعدي من منصبه ونقله إلى وزارة الدفاع.

وآنذاك، قال الساعدي، خلال تصريحات إعلامية، إن عبد المهدي أبلغه هاتفيا بالقرار، دون توضيح الأسباب، واصفا القرار بأنه "إهانة وعقاب".
رقم : 835077
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