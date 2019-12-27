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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 17:11
30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، بأن المواطنين أدوا الصلاة، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد وعلى بواباته.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
835104
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