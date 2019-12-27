الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 17:16

روسيا.. دخول صواريخ ‘‘أفانغارد‘‘ الخارقة للصوت في الخدمة

روسيا.. دخول صواريخ ‘‘أفانغارد‘‘ الخارقة للصوت في الخدمة
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن "أول فوج من الصواريخ المزودة بأحدث الصواريخ الاستراتيجية ضمن منظومة "أفانغارد" وضعت في الخدمة.

وفي كانون الأول 2018 أعلن الجيش الروسي أنه سيتم نشر أول دفعة من صواريخ "أفانغارد" في منطقة أورنبرغ في الأورال.

وكشف فلاديمير بوتين بفخر في آذار 2018 عن جيل جديد من الصواريخ الروسية أولها الذي يدخل في الخدمة هو "أفانغارد" الذي تبلغ سرعته بحسب موسكو 20 ماك وحتى 27 ماك أي 27 مرة سرعة الصوت وأكثر من 33 ألف كلم في الساعة.

وهو قادر ايضا على تغيير الاتجاه والارتفاع ما يجعله "لا يهزم" بحسب الرئيس الروسي.

وقارن بوتين صواريخ أفانغارد التي اختبرت بنجاح في كانون الأول 2018 ويبلغ مداها 4 آلاف كلم ب"انشاء أول قمر اصطناعي للأرض".

وفي حزيران 2018 أعلن بوتين أنه "منظومة صواريخ عابرة للقارات وليس بالستيا. انه السلاح المطلق". وتابع "لا أعتقد أن أي بلد سيملك مثل هذا السلاح في السنوات المقبلة. ونحن نملكه".

وأكدت السلطات الروسية أن هذا النوع من السلاح قادر على اختراق أي درع مضاد للصواريخ.

والسلاح الآخر الذي اعتبرته بوتين "لا يهزم" هو صاورخ بالستي ثقيل عابر للقارات من الجيل الخامس (سرمات) ستتسلمه القوات الروسية العام 2020.
رقم : 835105
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من 'معرة النعمان'
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
27 كانون الأول 2019
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
27 كانون الأول 2019
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
27 كانون الأول 2019
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
27 كانون الأول 2019
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
26 كانون الأول 2019
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
26 كانون الأول 2019
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
26 كانون الأول 2019
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
26 كانون الأول 2019
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
26 كانون الأول 2019
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
25 كانون الأول 2019
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
25 كانون الأول 2019
ولایتی: لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران
25 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل