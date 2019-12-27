الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 17:40

فلسطين.. الاحتلال يطلق النار على المشاركين في مسيرات العودة

فلسطين.. الاحتلال يطلق النار على المشاركين في مسيرات العودة
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فعاليات اليوم، على أرض مخيمات العودة المقامة شرقي القطاع، مؤكدة "استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والإستراتيجية".

وأطلقت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية"، وتأتي بالتزامن مع ذكرى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، الذي بدأ يوم 27 كانون الأول 2008 واستمر حتى 18 كانون الآخِر 2009.

وأكدت الهيئة أن "مواجهة الحرب الصهيونية الممنهجة على شعبنا ومقدساته، تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة جهود إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة".

وطالبت الهيئة المؤسسات الإعلامية والحقوقية كافة بـ"تكثيف جهودها في كشف الحقائق وفضح وتوثيق الممارسات الاحتلالية بحق أبناء شعبنا، وإعداد ملف قانوني متكامل، لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية".

وهذه الجمعة الأخيرة في عام 2019، في حين قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تعليق تنظيم المسيرة حتى نهاية 30 آذار القادم، على أن يجرى تنظيمها شهريا خلال عام 2020 بدءا من 30 آذار القادم بعد أن كانت تُنظم أسبوعيا.
رقم : 835109
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من 'معرة النعمان'
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
27 كانون الأول 2019
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
27 كانون الأول 2019
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
27 كانون الأول 2019
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
27 كانون الأول 2019
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
26 كانون الأول 2019
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
26 كانون الأول 2019
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
26 كانون الأول 2019
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
26 كانون الأول 2019
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
26 كانون الأول 2019
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
25 كانون الأول 2019
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
25 كانون الأول 2019
ولایتی: لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران
25 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل