الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 21:40

الناطق باسم حفتر: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

الناطق باسم حفتر: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة
وأوضح المسماري أنه 'لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس'.

وأكد أن 'الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس'، مشيرا أن عشرات الجثث ملقاة على طول الطريق.

وأضاف المسماري أن 'قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس'.
وتابع قائلا 'لم نخسر مترا واحدا ولم نتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك'.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا أعلنت قوات حفتر أنها أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات حفتر وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات حفتر بالمعتدية على الشرعية.
رقم : 835156
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من 'معرة النعمان'
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
27 كانون الأول 2019
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
27 كانون الأول 2019
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
27 كانون الأول 2019
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
27 كانون الأول 2019
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
مناورات بحرية كبرى ستجري بين أهم قوات بالمنطقة والعالم
26 كانون الأول 2019
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
قائد الثورة الشهيد رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق
26 كانون الأول 2019
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
دبلوماسية ظريف في خضم مباحثات عمان
26 كانون الأول 2019
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
حرب الغاز في البحر المتوسط.. اصطفاف التحالفات
26 كانون الأول 2019
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
26 كانون الأول 2019
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
‘‘سيزر‘‘ ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟
25 كانون الأول 2019
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
إيران: تصنيع مقاتلات ‘‘كوثر‘‘ مستمر على قدم وساق
25 كانون الأول 2019
ولایتی: لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران
25 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل