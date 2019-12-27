الناطق باسم حفتر: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

وأوضح المسماري أنه 'لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس'.



وأكد أن 'الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس'، مشيرا أن عشرات الجثث ملقاة على طول الطريق.



وأضاف المسماري أن 'قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس'.

وتابع قائلا 'لم نخسر مترا واحدا ولم نتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك'.



وفي وقت سابق من اليوم ايضا أعلنت قوات حفتر أنها أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية.



وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات حفتر وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات حفتر بالمعتدية على الشرعية.