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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 22:10

قوات الوفاق تستعيد السيطرة على طريق مطار طرابلس

قوات الوفاق تستعيد السيطرة على طريق مطار طرابلس
وحسب المصادر قال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية 'بركان الغضب' التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة، إن قوات الحكومة الليبية استعادت السيطرة على طريق المطار بالكامل بعدما تمكن مسلحي حفتر من اختراقه لطول الطريق، والسيطرة عليه لساعات.

ولفت المجعي إلى أن القوات تمكنت أيضا من أسر 10من مسلحي حفتر، وتدمير 3 عربات تابعة لهم بمحور الخلاطات جنوبي طرابلس.

وأوضح أن القوات تعمل الآن على إعداد تمركزات جديدة، والأوضاع ممتازة بشكل عام.
وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن أغلب محاور القتال جنوبي طرابلس تشهد الآن مواجهات مسلحة.

وأضاف المصدر أن "قوات الوفاق هي من بادرت بالهجوم في محور صلاح الدين، ولا تزال قواتنا تحرز تقدمات، وكذلك الحال في محور الخلاطات"، أقرب محورين إلى قلب طرابلس.

وأشار إلى أن الهجوم في محوري صلاح الدين والخلاطات، جاء بعد وصول تعزيزات لازمة".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات ما تسمى بـ'الجيش الوطني الليبي' بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، أنها أحكمتسيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، بعدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس، بعد هدوء حذر استمر أيام.
رقم : 835163
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