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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 22:12

الرئيس التونسي المكلف لن يعلن عن تشكيلة حكومته اليوم الجمعة

الرئيس التونسي المكلف لن يعلن عن تشكيلة حكومته اليوم الجمعة

قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب جملي، اليوم الجمعة، إنه لن يعلن عن تشكيلة حكومته اليوم، وذلك خلال كلمة ألقاها بقصر قرطاج.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تونسية إنه من المنتظر أن يتم خلال الساعات القادمة الإعلان الرسمي عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد أن تم وضع اللمسات الأخيرة لاختيار الشخصيات، مساء يوم الخميس.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اجتمع صباح اليوم في قصر قرطاج، برئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن الجلسة التي جاءت بطلب من الحبيب الجملي، خصصت لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، موضحة أن جلسة أخرى ستُعقد مساء اليوم.
رقم : 835165
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