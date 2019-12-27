المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان: تربطنا أواصر متينة مع ايران

وقالت نيشتر، في تصريح أدلت به خلال اجتماعها بمساعد وزير الصحة الايراني باقر لاريجاني اليوم الجمعة في اسلام اباد، ان ايران وباكستان بلدان صديقان اختبر أحدهما الآخر ووقفا معاً في الاوقات العصيبة.



ووصفت نيشتر الامكانيات العلاجية والنظام الصحي الايراني بالممتاز والحديث للغاية رغم الحظر الشديد.



وأكدت على ضرورة اكتساب بلادها تجارب وخبرات النظام الصحي والعلاجي في ايران، منوهة الى خطط الرعاية الاجتماعية لمؤسسة بي نظير بوتو ومؤسسة مكافحة الفقر في باكستان.



ولفتت الى ان الحكومة الباكستانية أطلقت برنامجا باسم "احساس" لدعم الشريحة الفقيرة لاسيما في المجالين الصحي والعلاجي.



ودعت الى الاستفادة من خبرات ايران في مجالات مكافحة الفقر والاستثمارات في مجال التعليم العالي للدفع بالخطط الحمائية للفقراء في بلادها.