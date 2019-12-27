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الجمعة 27 كانون الأول 2019 ساعة 23:55

مساعد روحاني: تطوير شبكة سكة الحديد مستمر رغم الحظر

مساعد روحاني: تطوير شبكة سكة الحديد مستمر رغم الحظر
واضاف محمدباقر نوبخت، في تصريح ادلى به للصحفيين مساء الجمعة على هامش تفقده لمشروع سكة حديد بيرجند /شرق ايران/، أن مشروع مد سكة حديد ميناء جابهار - زاهدان يتم تنفيذه بسرعة حيث تم تخصيص 300 مليون يورو لانجازه.

وتابع: إن هذا المشروع سيكتمل لغاية نهاية العام المقبل (1399 وفق التقويم الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس).

ولفت الى ان مشروع سكة حديد تربت حيدرية /شمال شرق ايران/ باتجاه مدينة هرات /غرب افغانستان/ على وشك الانتهاء.

ونوه الى انه وفق خطة الاقتصاد المقاوم والتأكيد على تطوير شبكة الحديد في البلاد وضعت حكومة التدبير والامل (حكومة الرئيس روحاني) على جدول اعمالها تطوير شبكة سكك الحديد حيث يتم ربط المحافظات بسرعة.

واشار الى ان 5 محافظات تم ربطها بشبكة سكك الحديد خلال الاعوام الاخيرة، فيما يجري تنفيذ مشروع ربط بيرجند/شرق/ بشبكة سكك الحديد حالياً.
رقم : 835176
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