تخصيص معبر رفح الأحد والاثنين لسفر وعودة المعتمرين فقط

ونقلت مصادر صحفية عن مصدر في معبر رفح أنه سيخصص العمل في معبر رفح البري غدًا الأحد، لسفر الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة؛ والاثنين لعودة الفوج الأول، ولن تكون خلال اليومين أي حركة للمسافرين العاديين.