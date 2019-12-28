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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 11:12

عضو بالاتحاد: زيارة صالح لسليمانية حزبية وسيعود لبغداد قريباً

عضو بالاتحاد: زيارة صالح لسليمانية حزبية وسيعود لبغداد قريباً
وقال خوشناو  إن “الرئيس العراقي جاء الى السليمانية لحضور مراسم اختيار رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وليست لها علاقة برسالته الى البرلمان العراقي”، مبينا أن “صالح أحد المرشحين الاقوياء لهذا المنصب وسيعود الى بغداد”.

وأضاف، أن “صالح متواصل مع الزعامات السياسية بشأن إيجاد إلبديل لرئاسة الوزراء”، متوقعا أن “تتجه الأمور الى انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة”.

ونفى خوشناو “وجود نية لبقاء الرئيس العراقي في السليمانية”، مؤكدا أن “الرئيس سيعود الى بغداد بعد الانتهاء من انتخاب رئيس للاتحاد الوطني الكردستاني”.
رقم : 835221
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