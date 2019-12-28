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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 11:21

البارزاني يصدر بيانا بشأن التطورات السياسية في العراق

البارزاني يصدر بيانا بشأن التطورات السياسية في العراق
وقال البارزاني "نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة".

واضاف "فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية".

وتابع انه "في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن الرئيس برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والاسس الدستورية" حسب تعبيره، مشددا على أن "أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية".

واكد البارزاني انه "لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره"، موضحا ان "تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن، الخميس الماضي، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.
رقم : 835225
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