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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 11:26

عشرون قتيلًا في تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

عشرون قتيلًا في تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية
قالت الشرطة الصومالية إن قوات الأمن نجحت في قتل كل العناصر المتورطة في الهجوم الإرهابي.

وأضافت أن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وسقوط عدد من المصابين.

ووفقًا لمصادر ذكر نائب المفوض العام للشرطة في مقديشو، النقيب محمد حسين، أن الانفجار استهدف مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشو، ولم تتبن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي غالبًا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

وكان حادث اليوم، هو الثاني بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسي فى العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقي 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 شخصًا آخر بجروح جراء حادث اعتداء شنّته جماعة الشباب الصومالية المتمردة.
رقم : 835227
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