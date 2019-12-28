ديلي تلغراف: مفاعل الإمارات قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي

ونشرت "تلغراف" تقريرا لنيكي نبيولا ورولاند أوليفانت، بعنوان "مفاعل الإمارات النووي قد يؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط"، قالت فيه إن "عالما نوويا بارزا قال إن المفاعلات النووية الأربعة التي يتم بناؤها في الإمارات قد تؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط ، وقد تتسبب في كارثة نووية على غرار كارثة تشرنوبل في منطقة الخليج الفارسي".



ونقلت "تلغراف" عن بول دورفمان، رئيس المجموعة النووية الاستشارية، قوله إن مفاعل براكة في الإمارات يفتقر إلى إجراءات الأمان الأساسية ويمثل خطرا على البيئة وقد يمثل هدفا للجماعات الإرهابية وقد يكون جزءا من مخطط لإنتاج أسلحة نووية.



وأوضح دورفمان أن "دوافع بناء هذا المفاعل قد تكون مخفية نوعا ما"، مؤكدا أن أبو ظبي تسعى إلى الانتشار النووي.



ولفتت الصحيفة إلى استئجار الإمارات، لهيئة كوريا الجنوبية للكهرباء لبناء مفاعل براكة عام 2009.



وحذرت "تلغراف" من قدرة حركة انصار الله اليمنية على ضرب المفاعل مجددا، لا سيما أنها تمكنت من إيقاع أضرار جسيمة في منشأتي نفط تابعة لـ"أرامكو".



كما نوهت الصحيفة إلى إمكانية تضرر المفاعل النووي الإماراتي من التغيير المناخي، والذي قد يؤثر على خصائص التبريد فيه.



يشار إلى أن حركة انصار الله أعلنت في 2017 تمكنها من ضرب محطة "براكة" للطاقة النووية، ردا على العدوان الدموي الذي تشنه السعودية والامارات عليها منذ 2015.