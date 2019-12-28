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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 18:21

هولندا تتخلى عن اسمها في 2020

هولندا تتخلى عن اسمها في 2020
وعلى الرغم من أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ"هولندا"، إلا أن الاسم الرسمي لها هو "الأراضي المنخفضة" أو Netherlands.

وستسقط الدولة الاسم "هولندا" رسميا اعتبارا من شهر يناير المقبل، من جميع المنشورات والمواد التسويقية، وبالتالي سيُشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، ولن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلا من الرجوع إلى الدولة باستخدام اسم Netherlands.

وخصصت الدولة مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي، وتشمل الحملة استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام، حيث سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق (توليب) برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفين الأولين من المقطعين اللذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي (إن إل) أي الأراضي المنخفضة، وفقا لتقرير صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد.

ويأتي هذا القرار وتنفيذه قبل أن تستضيف البلاد مسابقة الأغنية الأوروبية والمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكانت مملكة الأراضي المنخفضة قد بدأت باستخدام اللقب هولندا قبل 25 عاما، ولكنها ترغب الآن في تقديم تجارتها وعلمها وعلومها وسياستها إلى العالم تحت مسمى الدولة الرسمي، وليس باسم مقاطعتين في المملكة المؤلفة من 12 مقاطعة، هما هولندا الشمالية، التي تضم مدينتي أمستردام وهارلم، وهولندا الجنوبية التي تضم مدن لاهاي وروتردام ولايدن.
رقم : 835297
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