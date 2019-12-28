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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 18:35

بعد اختبارها في سوريا… تعزيز درع مروحية 'مي-8'

بعد اختبارها في سوريا… تعزيز درع مروحية
وقال بيليخ في مقابلة مع مجلة “فيرتالوتي روسيا” (مروحيات روسيا): “تم اختبار طائراتنا في سوريا، وفي ظروف القتال الحقيقي، ظهرت بعض التساؤلات. يحتاج العسكريون متطلبات جديدة في العقد التالي. والمتطلبات ضرورية لإنقاذ أرواح الناس، الآن على سبيل المثال سيتم تزويد المروحية بدرع لقمرة القيادة. وكذلك تحسين نظام الأسلحة وخصائص الطيران التقنية”.

كما أنه يوجد نسخة مدنية من مروحية “مي-171″، وسوف تعمل في المنحدر القاري، وفقا لبيليخ.

وقال المدير الإداري للمصنع: “في السابق، لم يكن الأمر ضروريًا، كان يستخرج النفط على الأرض، والآن تركز الشركات الكبرى بشكل متزايد على البحر. وستتمكن مروحية “مي-171أ3″ البحرية، وفقًا للخبراء، من التنافس بنجاح مع النسخ الأجنبية”.
رقم : 835303
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