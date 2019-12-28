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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 19:44

شرطة هونغ كونغ تقبض على محتجين في مركز للتسوق

شرطة هونغ كونغ تقبض على محتجين في مركز للتسوق
وينظم المحتجون مظاهراتهم في مراكز التسوق في أنحاء هونغ كونغ منذ الأسبوع الماضي. وشارك أكثر من 100محتج، اليوم السبت، في مسيرة عبر مركز للتسوق في شيونج شوي وهم يهتفون "عودوا للصين".

وتقع تلك المنطقة قبالة مدينة شينجن الصينية وتشتهر بما يسمى بالتجار الموازين الذي يشترون كميات كبيرة من السلع المعفاة من الجمارك في هونغ كونغ ويعودون لبيعها في البر الرئيسي.

وسبق أن استهدف محتجون في هونغ كونغ تجارا صينيين إذ يلقون عليهم باللوم في ازدحام المدينة وارتفاع أسعار الإيجار.

وتسبب الاحتجاج في إغلاق الكثير من المتاجر مبكرا بينما هرع متسوقون لمغادرة المركز.

وبدأت المظاهرات في هونغ كونغ قبل أكثر من ستة أشهر احتجاجا على مشروع قانون، تم سحبه بالفعل، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم للصين التي يتحكم الحزب الشيوعي في محاكمها.

لكن المظاهرات تطورت منذ ذلك الحين لحركة أوسع نطاقا للمطالبة بالديمقراطية وتزايدت فيها المواجهات.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات على مدى الأيام القليلة المقبلة بما يشمل احتجاجا أثناء العد التنازلي لبدء العام الجديد ومسيرة في أول يوم في العام تنظمها جبهة الحقوق المدنية التي قد تجتذب مشاركة الآلاف.
رقم : 835316
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