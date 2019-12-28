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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 22:26

البناء يتمسك بالعيداني ومحاولات مرشح 'تسوية' على الطاولة

البناء يتمسك بالعيداني ومحاولات مرشح
وذكر الموسوي ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، اقر بان الكتلة الاكبر هي البناء، وهذا ما جاء أيضا بكتاب رئيس مجلس النواب بان البناء هي الكتلة الأكبر، والدستور يلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الاكبر، لكن هو رفضه وهذه مخالفة دستورية"، على حد تعبيره.

وبين الموسوي ان "تحالف البناء لن يقدم اي مرشح آخر، وهناك محاولات من قبل كتل سياسية أخرى من أجل الوصول الى مرشح تسوية، لكن لغاية اللحظة المرشح الوحيد بين يدين رئيس الجمهورية هو أسعد العيداني"، بحسب قوله.

وأضاف النائب عن تحالف البناء ان "الدستور يلزم رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف العيداني، ونحن متمسكون حتى الساعة بالعيداني، وليس لدينا اي مرشح بديل عنه".
رقم : 835338
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