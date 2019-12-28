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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 22:51

الجيش التونسي يرفع حالة التأهب على الحدود الشرقية مع ليبيا

الجيش التونسي يرفع حالة التأهب على الحدود الشرقية مع ليبيا
وعزز الجيش من انتشاره على طول الحدود، فيما انتشرت وحدات من الأمن في ولاية مدنين المحاذية للحدود لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية اليوم.

وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس وجزيرة جربة التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقا للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام.

وتأتي حالة التأهب في ظل تحرك القوات الموالية للمشير المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت تونس عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق مائي بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني تحسبا لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب.

وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر تضم معبرين رئيسين في راس جدير والذهيبة في الجنوب التونسي.
رقم : 835344
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