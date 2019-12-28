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السبت 28 كانون الأول 2019 ساعة 22:55

مسؤول في المهرة يحذر من انقلاب ادوات الامارات في المحافظة

مسؤول في المهرة يحذر من انقلاب ادوات الامارات في المحافظة
وقال كلشات ان "ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي يجري تحركات لإثارة أعمال الشغب والصراع المسلح لزعزعة الأمن والاستقرار بتنسيق ورعاية من دولة الامارات وبتواطؤ سعودي مع كل تلك التحركات".

واضاف ان "الإمارات عبر أدواتها التي احرقت عدن وتمردت على الدولة ونشرت الفوضى فيها تحاول تكرار مشاريعها الفاشلة في المهرة".

ودعا كل الأصوات إلى أن "تتوقف ولا تختبر صبر أبناء المهرة"، لافتا إلى أن "محافظة المهرة لن تكون لقمة سائغة لمشاريع الإمارات بل سوف تفشل كل مشاريعهم ولن تكون المهرة أرض صالحة لمشاريع العنصرية والمناطقية التمزيق والاحتراب والتمرد".

وقال إن "أبناء محافظة المهرة وقبائل المهرة لن يسمحوا بهذه التحركات وسيقف الجميع سدا منيعا ضد كل من يريد إثارة الفوضى والتخريب وإقلاق السكينة العامة لأبناء المهرة".

مضيفا : كما نؤكد ونهيب بالجميع أن أمن المهرة مسؤولية الجميع، وندعوهم للوقوف صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المهرة.
رقم : 835345
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