قرار ‘‘اسرائيلي‘‘ بتجاهل طلب السلطة إجراء انتخابات بالقدس

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن الحكومة "الإسرائيلية" قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان شرقي القدس بالمشاركة في الانتخابات "بعد مناقشة رفيعة المستوى".



وأضافت: "اتخذ القرار النهائي بعدم الرد إيجابيا أو سلبيا على السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن هذا القرار سيشل الانتخابات الفلسطينية.



ووجهت السلطة الفلسطينية رسالة رسمية إلى "إسرائيل" مطلع الشهر الجاري طالبتها فيها عدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.



ويرفض رئيس السلطة محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات لحين صدور الموافقة "الإسرائيلية"، في حين تطالبه حماس والفصائل بإصدار المرسومن ومن ثم خوض معركة مشتركة لتمكين المقدسيين من المشاركة.



وسبق أن جرت انتخابات في القدس خلال الأعوام 1996 و2005 و2006 طبقا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي".



وكانت مشاركة الفلسطينيين من سكان القدس في الانتخابات رمزية، إذ سمح فقط لنحو 6 آلاف بالمشاركة في مراكز البريد بالمدينة المحتلة.