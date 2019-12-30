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الاثنين 30 كانون الأول 2019 ساعة 10:38

نتنياهو يتشبث بآلية الحصانة للتهرب من المحاكمة

نتنياهو يتشبث بآلية الحصانة للتهرب من المحاكمة
وحاول نتنياهو تبرير تشبثه بالحصانة للتهرب من المحاكمة في ظل وجود لوائح اتهام ضده بشان الفساد وقال :"امر واحد وصريح- الحصانة ليست ضد الديموقراطية بل هي حجر الزاوية في الديموقراطية".

وهاجم نتنياهو منافسه في الانتخابات البرلمانية المقبلة وصرح :"على اية حال، هناك حصانة واحدة أطالب بها من الان وهي الحصانة من الدعاية الخاملة لغانتس ولابيد واصدقائهم. ليس لدي وقت لذلك، انا اعمل من اجلكم ومن اجل اسرائيل كلها. لن ينجح هذا بالنسبة لهم".

وفي خطابه مساء الاحد تطرق نتنياهو الى قرار المحكمة العليا "الاسرائيلية" المرتقب الثلاثاء بشأن تكليف تشكيل الحكومة لمرشح قدمت ضده لائحة اتهام والتي من المتوقع ان تتخذ ها الأسبوع قال :"فقط الجمهور يختار من يقوده،..هم الأغلبية ويختارون ممثليه. أيضا رئيس الحكومة! هذا ما يقوله القانون بشكل واضح ولا مجال لادخال المحكمة العليا في الامر"حسبما افاد موقع اي 24 العبرية.

وقدم نتنياهو جوابه مساء الاحد الى المحكمة في القضية التي تطالب عدم تكليفه برئاسة الحكومة "الاسرائيلية"، وفي رده قال انه يرفضها حتى النهاية، وقال ان مقدمي العريضة يحاولون جر الحكومة الى قضية ليست من شأنها.
رقم : 835573
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