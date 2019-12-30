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الاثنين 30 كانون الأول 2019 ساعة 10:46

إصابة ومواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

إصابة ومواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس
وأفادت مصادر محلية أن شابًّا أصيب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمالي الخليل.

وذكرت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام المستوطنين البلدة؛ بذريعة إقامة شعائر تلمودية في محيط مقام النبي يونس.

وفي السياق، اقتحم جنود الاحتلال بلدة السموع، وانتشروا في شوارعها، ونصبوا حواجز عسكرية على المفترقات، ومنعوا المواطنين من التنقل؛ لتأمين دخول المستوطنين إلى أحد المواقع الأثرية حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية، في محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة محيط المسجد وعلى البوابات المقامة على مداخله.

وأشارت المصادر إلى أنَّ قوات الاحتلال منعت عددا من الصحفيين من العمل وطردتهم، وحذف الجنود الصور التي التقطها الصحفيون للاقتحام.

وبينت أن قوات الاحتلال أبلغت مؤذن المسجد بمنع الأذان لصلاتي المغرب والعشاء.

وأشارت المصادر إلى توافد أعداد كبيرة من المستوطنين إلى المسجد في وقت أغلقت قوات الاحتلال الساحات بالكامل.

وفي السياق، اقتحم وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت المسجد الإبراهيمي بحراسة مكثفة من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين رافقوه.

وفي نابلس، أشعل الشبان، مساءً، إطارات مطاطية، وأغلقوا الشوارع؛ استعدادا لمواجهة قوات الاحتلال شرق مدينة نابلس عقب تجمع حافلات مستوطنين على حاجز بيت فوريك تمهيداً لاقتحام قبر يوسف، لأداء طقوس تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات متكررة لقبر النبي يوسف (ع) في المدينة.
رقم : 835576
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