الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 كانون الأول 2019 ساعة 10:47

حازم قاسم يدين تصريحات عباس حول منع التخفيف عن غزة

حازم قاسم يدين تصريحات عباس حول منع التخفيف عن غزة
وطالب قاسم في تصريحٍ له كل القوى الوطنية أن تشكل تكتلا وطنيا يمنع استمرار جريمة التنسيق الأمني، ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم شركاء مع الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء الأحد، اعتقال خلية جمعت معلومات حول الشهيد بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، ورصدت تحركاته، وتابعته على مدار أشهر عدة وحتى آخر ساعة قبل اغتيال الاحتلال له.

وقالت الداخلية، في بيان لها: إنه "خلال التحقيق مع أفراد الخلية تبيّن أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقد كلفوا بمهمة رصد ومتابعة الشهيد "أبو العطا" رسميا من العميد شعبان عبد الله الغرباوي"، مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظات الجنوبية.

واتهمت الداخلية "الغرباوي" بنقل المعلومات المتعلقة بالشهيد "أبو العطا" مباشرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "الداخلية" أن "ما قدمه أفراد الخلية، الذين اعتقلهم جهاز الأمن الداخلي، من معلوماتٍ مفصلة ودقيقة عن تحركات "الشهيد أبو العطا"، قد ساهم في وصول الاحتلال إليه، واغتياله".

واغتالت قوات الاحتلال الصهيوني، عبر طائراتها الحربية في 12 نوفمبر الماضي، القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته، وأصابت 7 آخرين منهم 4 من أبناء الشهيدين، باستهداف منزلهم في حي الشجاعية شرق غزة.
رقم : 835577
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سياسة ‘‘برهم صالح‘‘ لتجاوز الأزمة في العراق..الأهداف والنتائج
سياسة ‘‘برهم صالح‘‘ لتجاوز الأزمة في العراق..الأهداف والنتائج
روحاني: الحظر والضغوط ستنتهي والجميع يعرف ذلك
روحاني: الحظر والضغوط ستنتهي والجميع يعرف ذلك
30 كانون الأول 2019
بعامه الجديد.. اليمن بين خياري السلام أو الوجع الكبير
بعامه الجديد.. اليمن بين خياري السلام أو الوجع الكبير
30 كانون الأول 2019
ولايتي: ايران تتصدى لمخططات الأعداء في المنطقة
ولايتي: ايران تتصدى لمخططات الأعداء في المنطقة
28 كانون الأول 2019
ليبيا نحو المجهول.. صراع إقليمي يلوح في الأفق
ليبيا نحو المجهول.. صراع إقليمي يلوح في الأفق
28 كانون الأول 2019
أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية
أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية
28 كانون الأول 2019
سوريا وإرادة المقاومة في مواجهة قانون قيصر
سوريا وإرادة المقاومة في مواجهة قانون قيصر
28 كانون الأول 2019
المناورات الايرانية الروسية الصينية..رسائل امنية سياسية من البحر
المناورات الايرانية الروسية الصينية..رسائل امنية سياسية من البحر
28 كانون الأول 2019
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من
الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من 'معرة النعمان'
27 كانون الأول 2019
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
قائد البحرية الإيرانية لـ أمريكا: لا تجرؤون على مهاجمتنا
27 كانون الأول 2019
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
تعاون إيراني روسي لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
27 كانون الأول 2019
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
تحذير روسي: لا تسامح مع الإرهابيين في إدلب
27 كانون الأول 2019
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
لـ مواجهة تحركات أمريكية متوقعة.. ‘‘الحشد‘‘ يتأهب
27 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
43 رصاصة وشظية في جسد الشيخ الزكزاكي
قرار ‘‘اسرائيلي‘‘ بتجاهل طلب السلطة إجراء انتخابات بالقدس
الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية استباقية في بادية النجف
الأدميرال طحاني: إرساء الأمن بالمحيط الهندي يحفظ المصالح الاقتصادية العالمية
السيد: رياض سلامة أكل كثيراً وأطعم كثيرين من مال الناس