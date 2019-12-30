المناورات توضح استعدادنا للتعاون لحفظ امن الملاحة

ولدى وصوله الى موسكو قال محمد جواد ظريف للمراسلين بشأن اهداف زيارته: ان علاقاتنا مع روسيا استراتيجية، ونحن بحاجة مستمرة الى التنسيق والتشاور وتبادل الافكار بشأن مختلف قضايا المنطقة والقضايا الدولية وآخر تطورات المنطقة والعالم.



وأضاف: هذه زيارتي الثامنة والعشرين الى روسيا خلال السنوات الست والنصف الماضية، وتبين العلاقات الوثيقة بين البلدين.



ولفت الى ان يوم غد (الاثنين) ستسنح الفرصة لإجراء محادثات مفصلة مع وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) بشأن جميع القضايا.



وبشأن رسالة المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي، قال ظريف: ان هذه المناورات تبين هذه الحقيقة بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون من اجل الحفاظ على امن وحرية الملاحة للجميع في ممر هرمز المائي الدولي، وان هناك دولا اخرى وايضا من القوى العالمية الهامة التي لا تتماشى مع سياسة خلق التوتر في هذه المنطقة.