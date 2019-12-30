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الاثنين 30 كانون الأول 2019 ساعة 11:03

بالأرقام.. عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بالأرقام.. عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
العام الاسوا الذي يمر على الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. ارقام مخيفة كشفتها الاحصائيات التي اجرتها هيئة شؤون الاسرى ونادي الاسير الفلسطيني حول وضع الاسرى والاعتقالات في العام 2019.

اكثر من 5 الاف اسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم حوالي 900 اسير مريض، بما فيهم 23 اسيرا مصابون بالسرطان و30 اسيرا مدرجون على قائمة انتظار الموت. كما يوجد 31 اسيرا يعانون من اعاقات جسدية و4 اسرى مصابون بشلل نصفي. هذا اضافة الى 150 اخرين يعانون من امراض خطيرة.

من بين الاسرى الفلسطينيين 14 اسيرا معتقلون منذ اكثر من 30 عاما و26 معتقلون من قبل توقيع اتفاقية اوسلوا عام 94. اضافة الى 47 اسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ اكثر من 20 عاما.

استشهد في عام 2019، 5 اسرى نتيجة التعذيب ليبلغ عدد الاسرى الشهداء 222 شهيدا منذ العام 67، منهم 73 استشهدوا تحت التعذيب و75 استشهدوا نتيجة القتل العمد بعد اعتقالهم و67 استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي.

الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال هذا العام بلغت ارقاما عالية ايضا. حيث بلغت اكثر من 5 الاف و500 حالة اعتقال بمعدل 14حالة اعتقال يوميا. الاعتقالات سجلت الفا و100 حالة لاسرى سابقين، اضافة الى اعتقال 790 طفلا ما دون 18من عمرهم. كما سجلت 152 حالة اعتقال بحق فلسطينيين يعانون منن امراض مختلفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اكثر من 120 امراة وفتاة فلسطينية، حيث ما زالت تقبع حوالي 56 اسيرة في سجون الاحتلال تعيش 40 منهن في ظروف صعبة.
رقم : 835583
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