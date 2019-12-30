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الاثنين 30 كانون الأول 2019 ساعة 17:15

ماكرون والسيسي يدعوان الى ‘‘أكبر قدر من ضبط النفس‘‘ في ليبيا

ماكرون والسيسي يدعوان الى ‘‘أكبر قدر من ضبط النفس‘‘ في ليبيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي يدعوان الى "أكبر قدر من ضبط النفس" في ليبيا.
رقم : 835638
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