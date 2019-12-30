هل اخبرت امیرکا روسیا بعزمها قصف مواقع الحشد الشعبي؟

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو بقصف العراق وسوريا، قال بيسكوف في تصريح له "لا، لم يتم إخبارنا بقصف مواقع حزب الله فى العراق وسوريا".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و 51 جريحا .



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات على 5 أهداف تابعة لكتائب حزب الله في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق في وقت سابق.



وتوعد نائب رئيسِ هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس الولاياتِ المتحدة برد قاس على عدوانها الجوي على مواقع الحشد.



وقال المهندس إن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏ُسُدا، مؤكداً أن الرد سيكون قاسياً على القوات الأميركية في ‏العراق.



بدوره دعا تحالف الفتح البرلمان العراقي إلى اتخاذ قرار عاجلٍ وجريء بإخراج جميعِ القواتِ الأجنبية من الأراضي العراقية.



واعتَبر التحالفُ بزعامة هادي العامري أن العدوانَ يُعَدُّ اعتداءً على السيادة الوطنية والكرامةِ العراقية باعتبارِ أنّ الحشدَ جزءٌ من المنظومة العسكريةِ الرسمية العراقية.