إسقاط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في صعدة

وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية رازح.



يذكر أن هذه سابع طائرة تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية منذ مطلع ديسمبر الجاري.