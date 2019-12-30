الغارديان: اللواء سليماني ضمن10شخصيات مؤثرة بالسياسة الدولية

ووصفت الغارديان اللواء سليماني بأنه "واحد من أقوى الشخصيات في الشرق الأوسط".



واضافت: ان سليماني كان في قلب الأنشطة الإقليمية لإيران، مشيرة الى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد حاولتا تصفيته عدة مرات ولكن محاولاتهما باءت بالفشل.